Правительство снизило ожидания от дивидендных поступлений в бюджет в 2025 году

Поступления от дивидендных платежей в федеральный бюджет России в 2025 году составят 793,3 млрд руб. — на 19,6 млрд руб. меньше, чем прогнозировалось в изначальной редакции закона о бюджете. Это следует из поправок, внесенных правительством на рассмотрение в Госдуму.

В первой версии закона правительство ожидало получить от дивидендов 812,8 млрд руб. Снижение оценки связано с невыплатой дивидендов по итогам 2024 года некоторыми компаниями, чьи акции находятся в собственности государства.