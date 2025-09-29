ФАС оштрафовала «Сравни.ру» за рекламу вклада под 30%

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу «Сравни.ру» и оштрафовала финансовый маркетплейс. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В видеоролике говорилось об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых. «При этом иная информация о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировалась в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени»,— следует из пресс-релиза.

Ведомство считает, что такая реклама могла вводить потребителей в заблуждение. Служба возбудила дело в отношении «Сравни.ру» и выдала предписание об устранении нарушения 12 августа.