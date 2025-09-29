Более 80% жилых домов Ижевска подключили к отоплению

На данный момент к отоплению в Ижевске подключены 2,6 тыс. многоквартирных домов, что составляет более 80% жилого фонда города, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тепло подано в 217 детских учреждений, 165 учебных заведений и 103 медицинские организации. Подключение социальных объектов завершится в ближайшее время.

Напомним, отопительный период в Ижевске начался 22 сентября. Начало отопительного сезона связано с тем, что температура воздуха в течение пяти дней держалась ниже 8 °С.

Анастасия Лопатина