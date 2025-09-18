Отопительный период в Ижевске начнется 22 сентября

Отопительный период в Ижевске начнется с 22 сентября. Как сообщил глава города Дмитрий Чистяков во «ВКонтакте», тепло будет в первую очередь подано в детские сады, школы и больницы. Начало отопительного сезона связано с тем, что температура воздуха в течение пяти дней держится ниже 8 °С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Градоначальник отметил, что при желании жителей подключить отопление раньше, необходимо подать заявку в управляющую компанию, которая направит ее в теплоснабжающую организацию для согласования технической возможности подключения.

Анастасия Лопатина