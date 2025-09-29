Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о появлении интереса к творчеству художниц раннего Нового времени и росту цен на их произведения.

Фото: Артемизия Джентилески / Национальная галерея в Лондона

Попробую продолжить рассказ о женщинах-художниках на рынке искусства. Значительная часть недавней шумихи вокруг работ художниц раннего Нового времени исходит от музеев, стремящихся исправить дисбаланс в своих коллекциях. Когда в 2018 году лондонская Национальная галерея приобрела вновь обнаруженную работу Артемизии Джентилески «Автопортрет в образе святой Екатерины Александрийской» (ок. 1615–1617) за 3,6 млн фунтов, это стало, как говорят, переломным моментом. На тот момент это была всего лишь 21-я работа, написанная женщиной, вошедшая в постоянную коллекцию музея, насчитывающую более 2,3 тыс. произведений.

В следующем году полотно «Лукреция» (ок. 1657) кисти Джентилески было продано за рекордные €4,8 млн на аукционе Artcurial. Музей Гетти в Лос-Анджелесе приобрел пастельный «Портрет мадам Шарль Митуар с детьми» (1783) французской художницы Аделаиды Лабиль-Жиар на торгах Christie’s 2021 года, посвященных исключительно женским работам, за рекордные $764 тыс., это в шесть раз больше минимальной оценки. Картина «Натюрморт с миской клубники, корзиной вишен и веткой крыжовника» (1631) кисти Луизы Муайон (также француженки) была продана за €1, 663 тыс. на аукционе Aguttes в Париже в 2022 году. В том же году картина, осторожно приписываемая голландской художнице Юдит Лейстер, изображающая мальчика, держащего виноград в шляпе (1630), была продана более чем в 125 раз дороже своей максимальной цены на аукционе Vanderkindere в Брюсселе за €230 тыс.

В свою очередь рыночные цены иногда резко растут после институциональных выставок. Цены на бельгийскую художницу Михаэлину Вотье (1604–1689) выросли после ее ретроспективы в 2018 году в Музее aan de Stroom (MAS) в Антверпене — прорыва в возрождении ее наследия. Christie’s продал один из ее портретов в 2019 году за $759 тыс. Рынок работ итальянской художницы Лавинии Фонтаны (1552–1614) вырос после ее совместной выставки в 2019 году с коллегой Софонисбой Ангвиссолой (1532–1625) в музее Прадо в Мадриде. На торгах Christie’s, посвященных исключительно женским работам, в 2021 году ее эскиз был продан за €162,5 тыс.

