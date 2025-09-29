Юлия Пересильд выбрала «Кристалл»

Известная российская актриса театра и кино стала амбассадором нового санатория «Кристалл» в сочинской Хосте. О заключении долгосрочного партнерства со звездой было объявлено в июне, а его первым этапом стала съемка рекламной кампании с участием Юлии Пересильд. Автором видеоролика стал известный российский режиссер театра и кино, сценарист и продюсер, а также знатный клипмейкер Юрий Грымов, снявший более 600 роликов.

Он подчеркнул в рекламной кампании оздоровительную концепцию и архитектурный облик «Кристалла», гармонично вписанный в природный ландшафт черноморского побережья. Команда проекта стремилась вернуть санаторному отдыху его исторический имидж — интеллектуальный, стильный и вдохновляющий. Фотоконтент для кампании создал один из самых опытных российских фэшен-фотографов — Даниил Головкин. Съемки прошли на территории «Кристалла», который 15 ноября примет первых гостей, а премьера работ — в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.

Нина Никифорова