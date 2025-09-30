Архитектура, балет и костюмы на показе Henderson

Модный дом Henderson представил свою новую коллекцию осень-зима 2025 в знаменитом доме Пашкова. Показ начался с хореографического заявления — Ринат Ханджян поставил и исполнил балетный номер в костюме бренда. Гостям была представлена как основная линия, так и более концептуальная коллекция Henderson Studio, вдохновленная итальянской эстетикой 1980-х. После показа гости могли внимательнее изучить коллекцию, потому что в большом зале дома Пашкова была представлена вся линейка Henderson нового сезона. Основными материалами коллекции стали премиальные шерсть и кашемир, вельвет и натуральная кожа. Осенне-зимнюю линейку уже можно приобрести в бутиках и на сайте Henderson.

