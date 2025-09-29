Расходы федерального бюджета в 2025 году останутся на запланированном уровне

Общий объем расходов федерального бюджета в 2025 году останется на уровне 42,3 трлн руб. (19,5% ВВП). Это следует из поправок к закону о бюджете, внесенных на рассмотрение в Госдуму.

Доходы федерального бюджета в 2025 году оцениваются в 36,6 трлн руб. (16,8% ВВП). Это на 1,9 трлн руб. меньше прогноза в изначальном законе. Бюджетный дефицит должен составить 5,7 трлн руб., или 2,6% ВВП (+1,9 трлн руб. к изначальному прогнозу).