Средний срок потребительского кредита в Удмуртии увеличился на 12,5% за месяц

Средний срок потребительского кредита в Удмуртии в августе составил 3 года, что на 12,5% больше, чем в июле, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По среднему сроку такого займа республика заняла 12-е место среди регионов РФ (от большего к меньшему).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для сравнения, в РФ показатель составил 3,1 года. Наибольший средний срок потребкредитов наблюдается в Санкт-Петербурге (4,28 года) и Москве (4,13 года).

Напомним, средний размер потребительского кредита в Удмуртии в августе составил 184,4 тыс. руб., что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По среднему размеру потребкредита республика заняла 12-е место по стране.

Анастасия Лопатина