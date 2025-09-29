Власти Курской области предлагают лишать звания почетного гражданина за проступки

Власти Курской области планируют изменить порядок присвоения звания почетного гражданина региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В частности, планируется ввести основания для лишения такого звания. Соответствующий законопроект глава региона уже подписал.

«Вводится еще перечень оснований для лишения этого высокого звания, потому что почетный гражданин Курской области — это, конечно же, человек, являющийся примером, моральным авторитетом, маяком, на который должны равняться и ориентироваться все остальные»,— сказал господин Хинштейн на заседании облправительства.

По его словам, законопроект также дает возможность присваивать звание посмертно. «Сегодня такой опции нет. Мы столкнулись с этим, когда к столетию нашего замечательного писателя Евгения Ивановича Носова поняли, что вообще никаких ни региональных, ни городских наград, ни отличий»,— рассказал господин Хинштейн.

Жителям области, имеющим звание почетного гражданина, выплачивается единовременная денежная премия в размере 100 тыс. руб. и производится ежемесячная доплата к пенсии (3,8 тыс. руб.). Кроме того, жители с таким званием имеют право на первоочередное получение бесплатных путевок в санатории раз в год и первоочередное улучшение жилищных условий.

Полина Мотызлевская