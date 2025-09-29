В Удмуртии обновили карту Wi-Fi точек

В Удмуртии завершилось третье обновление интерактивной карты Wi-Fi точек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Количество нанесенных точек увеличилось до 273.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы благодарны предприятиям торговли за то, что они откликнулись на предложение о бесплатном Wi-Fi на территории объектов. Крупные торговые сети предоставили общий доступ к интернету. Работа в этом направлении продолжается. Ритейлы и сейчас работают в направлении организации доступа в интернет на территории своих магазинов не только в Ижевске, но и других городах и населенных пунктах Удмуртии»,— отметил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Карта охватывает действующие зоны доступа в Ижевске, Глазове, Сарапуле, а также в Воткинске и Можге. В обновлении добавлены точки в Завьяловском, Игринском, Кизнерском и Малопургинском районах. Для жителей Ижевска, Сарапула и Глазова доступны офлайн-версии карты.

Напомним, в конце августа на карту локаций Wi-Fi добавили 58 новых точек в Глазове и 11 районах Удмуртии. В список вошли Алнашский, Балезинский, Вавожский, Воткинский, Глазовский, Дебесский, Каракулинский, Киясовский, Можгинский, Увинский и Ярский районы.

Анастасия Лопатина