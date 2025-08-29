58 новых точек появилось на карте локаций Wi-Fi в Глазове и 11 районах Удмуртии

На карту локаций Wi-Fi добавили 58 новых точек в Глазове и 11 районах Удмуртии, сообщил в Telegram председатель правительства республики Роман Ефимов. В список вошли Алнашский, Балезинский, Вавожский, Воткинский, Глазовский, Дебесский, Каракулинский, Киясовский, Можгинский, Увинский и Ярский районы. Он добавил, что карту точек доступа к сети Wi-Fi по Ижевску можно скачать на телефон. Остальные хот-споты в регионе доступны к загрузке в виде списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, в Удмуртии второй месяц отсутствует мобильный интернет. Власти региона объясняют ограничения сети угрозами атак БПЛА. Проводной интернет и мобильная связь продолжают функционировать. В середине июля КРУР представила интерактивную карту бесплатных точек доступа к Wi-Fi на территории Ижевска. На данный момент власти региона согласовывают с компанией «Яндекс» возможность размещения локаций Wi-Fi в приложении «Яндекс Карты» c офлайн-доступом.