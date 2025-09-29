В Курской области разминировали 105 тысяч га приграничья

На сегодняшний день в Курской области разминировано 105 тыс. га и 878 км дорог. От мин очищены 79 населенных пунктов — опасными остаются еще 43. Об этом на заседании регионального правительства сообщил врио заместителя губернатора Артем Демидов.

«Работа по разминированию ведется в 20 населенных пунктах»,— отметил господин Демидов.

В начале сентября у села Поповка Рыльского района Курской области подорвались на минах и погибли на месте двое мирных жителей в возрасте 28 и 38 лет.

Юрий Голубь