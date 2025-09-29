Более 2 тысяч безбилетников поймано в Ижевске за восемь месяцев

За восемь месяцев в Ижевске составили 2 тыс. протоколов за неуплату проезда, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». 1,2 тыс. нарушителей получили штрафы в размере 1,5 тыс. руб., а 11 человек — по 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Контролеры работают на всех маршрутах общественного транспорта, проверяя оплату независимо от технических проблем. Рейды проводятся утром и вечером на загруженных остановках, а в остальное время контроль осуществляется в штатном режиме.

Напомним, 1,37 тыс. протоколов об административном правонарушении составлено на безбилетных пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов за первое полугодие. В июне было зарегистрировано почти 200 «зайцев».

Анастасия Лопатина