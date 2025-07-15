Более 1,3 тысячи безбилетников поймано в Ижевске за первое полугодие

1,37 тыс. протоколов об административном правонарушении составлено на безбилетных пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов за первое полугодие, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». В июне было зарегистрировано почти 200 «зайцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ИПОПАТ Фото: пресс-служба ИПОПАТ

Административные комиссии рассмотрели большую часть дел. 760 безбилетников заплатят штраф в размере 1,5 тыс. руб. каждый, еще 10 пассажиров — в размере 3 тыс. руб. за повторное нарушение.