Фелипе Масса вступил в денежную гонку

Суд Лондона назначил дату начала слушаний скандального дела, известного как «крашгейт». Речь о том, что в 2008 году бразильский гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса лишился титула чемпиона мира из-за злонамеренных действий руководителей команды Renault, специально устроивших аварию на одном из этапов, и покрывавших их боссов гоночной серии — ее фактического владельца Берни Экклстоуна и президента Международной автомобильной федерации (FIA) Макса Мосли. Масса требует выплатить ему компенсацию в размере $82 млн, а также принудить FIA признать, что, если бы все уполномоченные лица действовали добросовестно, именно он стал бы чемпионом мира. Берни Экклстоун, неосторожное высказывание которого и дало Массе повод для подачи иска, полагает, что тот ничего не добьется.

Фото: Russell Boyce / Reuters В итоговом протоколе чемпионата «Формулы-1» 2008 года Фелипе Масса (на фото) отстал от победителя, Льюиса Хэмилтона, всего на одно очко

В Лондоне 28 октября, после более чем годичной подготовки, начнется рассмотрение иска, поданного известным гонщиком «Формулы-1» Фелипе Массой. В качестве ответчиков заявлены Международная автомобильная федерация, структура Formula One Management (FOM; контролируется владельцем серии — компанией Liberty Media) и лично бывший генеральный менеджер и фактический владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун. Господин Масса требует от ответчиков признать, что их незаконные действия привели к тому, что он лишился титула чемпиона мира 2008 года, а также выплатить ему компенсацию в размере $82 млн. В нее включены недополученные премиальные, а также упущенные контракты с рекламодателями.

В основе иска лежит давняя, еще от 2008 года, история. Случилась она на Гран-при Сингапура. Масса, выступавший за Ferrari, лидировал по ходу гонки. Однако на 16-м круге гонщик Renault Нельсон Пике-младший, сын трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике-старшего, врезался в отбойник. Причем в таком месте, что было невозможно избежать появления на трассе машины безопасности. Участники гонки, пользуясь моментом, ринулись менять резину. Кроме первого номера Renault Фернандо Алонсо (стартовал с 15-го места). Испанец «удачно» провел свой пит-стоп до аварии Пике. В итоге Алонсо оказался в лидерах. А Массе еще и не повезло — механики Ferrari отвратительно отработали на пит-стопе, не успев убрать заправочный шланг и дав гонщику сигнал на выезд (он рванул, порвал шланг, остановился в конце зоны пит-лейн, ждал, пока персонал до него добежит и шланг отсоединит). В результате бразилец в той гонке ничего не заработал. А вот Алонсо стал первым. Но важнее то, что третьим к финишу пришел Льюис Хэмилтон (тогда он выступал за McLaren). Очки, набранные британцем в Сингапуре, позволили ему в итоге стать чемпионом мира по итогам последней, бразильской гонки. Причем в итоговом протоколе Массу он опередил всего на одно очко.

История с удивительной прозорливостью Алонсо сразу вызвала подозрения, но доказательств того, что что-то было нечисто, не было. Они появились в 2009 году, когда заговорил Пике-младший.

После увольнения из Renaul он рассказал, что руководитель команды Флавио Бриаторе и главный инженер команды Пэт Симондс приказали ему врезаться в стену в оговоренном месте, чтобы обеспечить победу Алонсо. Взамен Бриаторе обещал Пике продление контракта.

Слово итальянец, впрочем, не сдержал. Проведенное FIA расследование подтвердило слова гонщика. Бриаторе и Симондс были дисквалифицированы, Renault отделалась условным наказанием. Алонсо не пострадал — считается, что он не знал о заговоре.

С тех пор прошло много лет, история забылась, но в 2023 году Берни Экклстоун вдруг заявил изданию F1 Insider, что и он, и Макс Мосли знали о том, что натворили руководители Renault, еще по ходу сезона 2008 года. Однако было решено никаких шагов не предпринимать. Экклстоун признал, что, если бы руководство серии действовало согласно регламенту, итоги сингапурской гонки следовало бы аннулировать. Но было решено не выносить сор из избы. «Действуй мы по регламенту, чемпионом стал бы не Хэмилтон, а Масса»,— сказал Берни Экклстоун.

Что подвигло опытнейшего предпринимателя на такую откровенность, неизвестно. Сам он после того, как его слова вызвали скандал, не стал, скажем, подавать в суд на опубликовавшего их журналиста. Его версия сводилась к тому, что он очень стар (в октябре британцу исполнится уже 95 лет) и в силу возраста смутно помнит, что говорил с каким-то репортером в Германии, тот говорил на ломаном английском и, вероятно, все неправильно понял. На прошлой неделе Экклстоун заявил The Times, что Макс Мосли вовсе не приказывал замять дело, а лишь высказал мнение, что скандал повредит репутации серии. «Но ведь на тот момент у нас было недостаточно доказательств вины руководства Renault. Они появились только после того, как заговорил Пике-младший»,— отметил Берни Экклстоун. Он пояснил также, что регламент FIA не допускал пересмотра результатов после того, как прошла церемония награждения гонщиков по итогам сезона. По словам Экклстоуна, ни его юристы, ни адвокаты FIA или FOM вообще не понимают, на что рассчитывает Масса в суде. Он уверен, что успеха истец не добьется.

«В гонках вечно есть недовольные. Вечно кто-то хочет что-то отменить. Но нет никаких предпосылок к тому, что президент FIA (сейчас этот пост занимает Мохаммед бен Сулайем.— “Ъ”) соберет совет FIA и проведет решение об аннулировании старой гонки»,— уверен Экклстоун.

А вот Фелипе Масса уверен, что истина восторжествует. Бразилец отметил, что дело не только в деньгах и титулах, а еще и в доверии к руководству спорта. «Те, кому было доверено защищать спорт, прямо нарушили свои обязанности, и им нельзя позволить извлекать выгоду из сокрытия собственных проступков.— заявил он The Times.— Такое поведение недопустимо ни в одной сфере жизни, особенно в спорте, за которым следят миллионы. Мы пойдем до конца, чтобы добиться справедливого и честного результата — для меня лично и для автоспорта в целом».

Александр Петров