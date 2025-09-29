Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Тюменца оштрафовали на 15 тыс. рублей за уклонение от военной службы

Калининский районный суд Тюмени оштрафовал на 15 тыс. руб. местного жителя Михаила Козлова по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы), сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что тюменец, будучи призывником, после окончания техникума и утраты права на отсрочку не явился в военкомат по повестке без уважительных причин. В суде он признал вину, раскаялся и попросил о рассмотрении дела в особом порядке. Суд учел обстоятельства дела и назначил штраф.

Ранее в Нижней Тавде (Тюменская область) районный суд оштрафовал на 10 тыс. руб. 24-летнего местного жителя за уклонение от призыва на военную службу без законных оснований после окончания отсрочки.

Ирина Пичурина

