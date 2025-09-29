«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

У большинства инвесторов сейчас сложилось мнение, что не стоит инвестировать в российские активы в связи с ростом геополитических рисков. Напряженность растет, это привело к падению акций и облигаций. Сыграла роль и тема с повышением налогов, которая может привести к росту инфляционных настроений, о чем заявил Центробанк. Что в данной ситуации делать инвесторам? Куда вложить 1 млн рублей? Или, может быть, этого и не стоит делать? И что будет с курсом рубля? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: У многих возникает вопрос: а что происходит с российским рублем? Дело в том, что национальная валюта пошла в другом направлении. После роста геополитических рисков рубль начал укрепляться. Сейчас в паре с юанем национальная валюта торгуется по 11,59 руб. Почему это происходит? Вроде бы должно быть обратное движение. И тут самый интересный фактор, который в последний год срабатывал уже несколько раз: рубль выглядит крепче при росте внешней напряженности, потому что сокращаются импортные операции. Даже несмотря на то, что отменили обязательную продажу валютной выручки, практически все деньги возвращаются в страну, и это приводит к усилению и укреплению российской валюты.

