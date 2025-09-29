Рослесхоз назвал споры вокруг сплошных рубок леса на Байкале политизированными

Глава Рослесхоза Иван Советников назвал споры вокруг разрешения сплошных рубок на Байкале «политизированными», выразив уверенность, что обсуждаемый сейчас законопроект на эту тему «позволит убрать погибшие деревья».

«Вопрос чисто технологический. Мы говорим — зачем ждать? Если можно погибший лес убрать и посадить новый сейчас, а не ждать 30 лет»,— сказал «РИА Новости» господин Советников.

В начале сентября 2025 года 87 ученых, в том числе академики и членкоры Российской академии наук, направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить принятия законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала. Речь о поправках к федеральным законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Документ внесен в 2023 году в Госдуму межфракционной группой депутатов, принят в первом чтении и в июле 2025 года одобрен кабмином ко второму чтению.

Ученые опасаются, что принятие законопроекта приведет к поджогам здоровых лесов вокруг озера с целью их бесконтрольной коммерческой вырубки, а разрешенный поправками процесс лесовосстановления обернется эрозией почв и загрязнением Байкала. В Минприроды заявляли, что коммерческая вырубка проектом запрещена, а лесовосстановление только укрепит почвы.

Господин Советников сказал, что опасения о поджогах леса злоумышленниками для заготовки древесины беспочвенны. «Мы, конечно, прислушиваемся к ученым. Именно по Байкалу мы специально прописали многоуровневую систему защиты от таких фактов. Считаем, что, если лес погиб, единственный способ его восстановить — срубить и посадить новый»,— сказал глава Рослесхоза.

Александр Воронов