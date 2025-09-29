Депутаты утвердили структуру новой мэрии Нижнего Новгорода

Гордума Нижнего Новгорода на первом заседании 29 сентября утвердила структуру новой городской администрации. Изменения связаны с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского округа.

В мэрии теперь появится департамент сельского хозяйства — в блоке первого замглавы города, должность которого сейчас занимает Сергей Егоров. Также появится администрация Кстовского района. Глава нового района, как и остальные восемь, будет иметь статус заместителя главы города.

Кроме того, контрольно-ревизионное управление и управление административно-технического и муниципального контроля преобразуют в департаменты.

Новая структура мэрии вступит в силу с 1 января 2026 года.

Для реорганизации администрации Нижнего Новгорода и ликвидации упраздняемых подразделений кстовской администрации созданы реорганизационная и ликвидационные комиссии. Первую возглавила замглавы города Ирина Кондырева, две другие — директор кстовского департамента финансов Светлана Утросина и руководитель кстовского комитета по управлению муниципальным имуществом Светлана Асташкина.

Ирина Швецова