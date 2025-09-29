Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бизнес на «упрощенке» в РФ сможет выбрать между общим и льготным режимами НДС

Для российских предпринимателей на упрощенной системе налогообложения сохранится возможность выбирать между общим и пониженным режимами уплаты НДС. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС. Льготная ставка составляет 5% или 7% в зависимости от размера дохода.

До 2025 года с компаний и индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения НДС не взимался. После налоговой реформы бизнес обязали платить НДС при доходах более 60 млн руб. Юрлицам и ИП было предоставлено два варианта: платить полную ставку с вычетами по налогу или льготную без права на вычеты.

Минфин внес в правительство проект бюджета, который включает в том числе повышение ставки НДС с 20% до 22% с 2026 года. Кроме того, ведомство предложило снизить порог доходов, при которых необходимо платить НДС, до 10 млн руб. Минфин объяснил эту меру борьбой с дроблением бизнеса.

Ставка 5% будет рассчитана на компании и индивидуальных предпринимателей с доходом от 10 млн руб. до 250 млн руб., 7% — с доходом от 250 млн руб. до 450 млн руб. Министерство ожидает, что в результате доля плательщиков НДС в секторе МСП вырастет с 3,6% до 15%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налоги без предупреждения».

