Из-за проекта «Баден-Баден» в Сысерти возбудили уголовное дело о халатности

Уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») возбуждено из-за строительных работы в Сысерти (Свердловская область) у горы Бессонова. По данным источника «Ъ-Урал», дело может быть возбуждено по заявлению в прокуратуру местной жительницы о возможном повреждении реликвий в месте стройки. В деле пока отсутствуют фигуранты. В свердловском СКР от комментария по данной теме воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Строительство термальных комплексов в Сысерти ведет компания «Баден-Баден». В компании «Ъ-Урал» заявили, что ранее проверка законности строительства возле горы Бессонова уже проводилась и не выявила никаких нарушений. Строительство проекта, по утверждению пресс-службы «Баден-Баден», ведется в соответствии с проектом.

«В 2023 году управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области было проведено исследование, экспертами были сделаны заключения о том, что возможно проведение земляных, строительных и других работ на земельных участках, расположенных на территории Сысерти»,— указано в ответе компании. Там также добавили, что «Баден-Баден» готов оказывать содействие правоохранительным органам.

Напомним, ранее департамент туризма Свердловской области направил арбитражный иск на 76 млн руб. к Baden Family, который касался строительства экодеревни на берегу Сысертского водохранилища. В компании тогда сообщали, что все реализовано согласно проекту.

Анна Капустина