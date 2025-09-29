На Урале 1 октября включат сирены

В среду, 1 октября, по всей России, в том числе в регионах Уральского федерального округа (УрФО), включат сирены и громкоговорители, сообщили в МЧС России. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте этого года.

Их будут тестировать в рамках плановой масштабной проверки систем оповещения населения, которые предназначены для оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В теле- и радиоэфир также пустят сигнал.

В МЧС просят граждан не паниковать при звуках сирены, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

Напомним, 2 октября 2024 года в УрФО и России также проверяли систему оповещения населения. Сигналом гражданской обороны «Внимание всем!» на одну минуту заместили эфир радио- и телеканалов.

Ирина Пичурина