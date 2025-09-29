Шатдаун все ближе

Шатдаун в США неизбежен, считают опрошенные “Ъ FM” эксперты. 29 сентября Дональд Трамп встретится с главными конгрессменами, чтобы обсудить риски остановки работы правительства. По итогам последних нескольких недель переговоры между демократами и республиканцами о новом госбюджете зашли в тупик. Удастся ли парламентариям в итоге прийти к согласию и избежать шатдауна? Разбиралась Анжела Гаплевская.

До потенциального прекращения работы правительства осталось три дня. Администрация президента уже поручила ведомствам подготовить планы по сокращению штатов. А Пентагон собирает всех генералов и адмиралов на крупнейший военный совет. Причины не называются, но по версии The Washington Post, дело именно в шатдауне.

Профессор департамента международных отношений Высшей школы экономики Максим Братерский не исключает, что Дональд Трамп на самом деле не настроен договариваться: «Трампу сейчас совершенно не с руки сдавать любые политические позиции. Поэтому я думаю, что разговор будет жестким и кончится тем, что стороны не договорятся. У всех разное мнение, и она приняли друг против друга такую боевую стойку. Какое-то время госчиновникам не будут выплачивать зарплату, скорее всего, около месяца».

За последние две недели Сенат США не смог согласовать даже временный проект бюджета правительства, парламентарии дважды отклоняли документ. А несколькими днями ранее американский президент отменял запланированную встречу с Конгрессом, она «не может быть продуктивной», писал он в Truth Social. Демократы, по словам конгрессменов, уже готовы встретиться где угодно и с кем угодно в любое время. И на то есть причины, отмечает начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин: «Белый дом планирует не просто отпускать в неоплачиваемый отпуск ряд чиновников, а хочет их уволить, что может привести к остановкам в ряде направлений даже после того, как шатдаун прекратится.

И если эта история затянется, то не будет статистических данных ни по рынку труда, ни по инфляции, что, конечно же, создаст дополнительную неопределенность для рынков, для Федрезерва, которому в октябре надо будет принимать решение по ставке».

Угроза шатдауна, как отмечают собеседники “Ъ FM”, возникает регулярно и уже не пугает рынок. Фондовые индексы остаются устойчивыми. Договариваться в последний момент — тоже частая практика. Однако в этот раз Трамп, вероятно, пойдет на закрытие правительства намеренно ради «чистки» госаппарата от нелояльных чиновников, считает инвестбанкир Евгений Коган: «Трамп сам лезет на рожон. Для него сейчас появился хороший предлог, чтобы уволить большую часть госслужащих. Если не будет какой-то сверхагрессивной риторики, рынок будет колебаться в пределах плюс-минус 1%. Сильно на это не отразится. Для рынка сейчас важнее, какая отчетность будет у предприятий по итогам третьего квартала».

Впрочем, по версии главы Белого дома, в случае вероятного шатдауна, вина ляжет на демократов. Как пишут СМИ, республиканцы уже пообещали им «максимальную боль». Последствия остановки финансирования правительства могут оказаться для страны катастрофическими, заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в эфире телеканала Fox News. По его словам, демократы выдвигают невыполнимые требования для принятия проекта госбюджета.

И шансов для примирения почти нет, полагает преподаватель политологии Дрексельского университета в США Сергей Костяев: «Демократы настаивают на том, чтобы по большому счету отменить этот большой красивый билль, который был принят летом. В рамках которого сокращается финансирование здравоохранения почти на $1 трлн.

В результате около 10 млн американцев в ближайшие годы потеряют доступ к здравоохранению. У республиканцев хоть и небольшое, но преимущество, и они смогут настоять на своем».

Для Трампа это будет четвертый шатдаун. Последний произошел в 2018-м и стал самым продолжительным за всю историю США. Стороны не могли договориться больше месяца. В конце концов, рейтинги президента стали падать, и глава Белого дома решил уступить и подписать документ. За это время американская экономика потеряла $6 млрд.

Фотогалерея Американский шатдаун Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шатдаун (shutdown) в дословном переводе означает «закрытие», «отключение», «остановка» и подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на финансовый год Фото: Reuters / Kevin Lamarque Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений — в течение какого-то времени некоторые из них используют неизрасходованные средства со счетов

На фото: дорога в национальном парке Арчес, закрытая из-за шатдауна Фото: Reuters / George Frey По данным Совета экономических консультантов Белого дома, из-за продолжающегося шатдауна объем производства в США снижается примерно на 0,1% каждые две недели

На фото: временные заграждения у правительственного здания в Нью-Йорке Фото: Reuters / Brendan McDermid Накануне праздников без зарплаты из-за несогласованного финансирования остались почти 800 тыс. чиновников, более 400 тыс. из них продолжают работать бесплатно и получат компенсацию после утверждения бюджета, другие ушли в неоплачиваемые отпуска

На фото: Национальный музей воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне, закрытый из-за шатдауна Фото: Jonathan Ernst / Reuters Шатдаун затронул работу 9 из 15 федеральных ведомств, в числе которых — Госдепартамент, министерства юстиции, внутренней безопасности, жилищного и городского строительства, космическое агентство NASA и другие

На фото: волонтерская акция по сбору мусора на Национальной аллее в Вашингтоне в ответ на шатдаун Фото: Reuters / Kevin Lamarque Бюджетные разногласия не сказались на работе силовых ведомств и пограничной охраны. Продолжают работу почтовая служба и службы безопасности на транспорте

На фото: закрытая из-за шатдауна Национальная галерея искусства в Вашингтоне Фото: Reuters / Kevin Lamarque Сотрудники служб вывоза мусора уходят в неоплачиваемые отпуска

На фото: мусор на Национальной аллее в Вашингтоне на 12-й день шатдауна Фото: Mark Wilson/Getty Images Из-за нехватки сотрудников Администрации транспортной безопасности в аэропортах США увеличиваются очереди

На фото: аэропорт Ньюарка в Нью-Джерси 7 января Фото: AP / Seth Wenig При администрации Дональда Трампа федеральное правительство приостанавливало работу в январе (на два дня) и феврале 2018 года (на несколько часов)

На фото: мавзолей 18-го президента США Улисса Гранта в Нью-Йорке Фото: Reuters / Mike Segar Впервые шатдаун в истории США произошел в 1977 году при президенте Джеральде Форде. Самая продолжительная остановка финансирования госучреждений случилась в 1995—1996 годах при Билле Клинтоне (21 день)

На фото: Национальный архив США в Вашингтоне, закрытый из-за шатдауна Фото: Reuters / Jim Young Всего с 1977 по 2014 годы федеральное правительство США приостанавливало работу 18 раз

