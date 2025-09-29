Михаил Быстряков рассматривается на пост главы нижегородского мининформа

На должность министра информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области рассматривается Михаил Быстряков. Об этом сообщил источник «Ъ-Приволжье».

Он сменит Полину Буянову, которая намерена покинуть должность по собственному желанию.

Михаил Быстряков в нулевых был пресс-секретарем мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова. В 2010 году перешел на работу в пресс-службу правительства Нижегородской области, когда ее возглавлял Роман Скудняков, а губернатором был Валерий Шанцев.

Позднее возглавлял департамент коммуникаций АО «СтройТрансНефтеГаз», был директором по коммуникациям в АНО «Россия – страна возможностей», занимался PR-проектами при ЦИК «Единой России» и администрации президента, возглавлял медиаблоки в избирательных штабах, в том числе на последней кампании в гордуму Нижнего Новгорода.

По информации «Ъ-Приволжье», кандидатуру Михаила Быстрякова предложила действующий министр Полина Буянова, ее поддержал губернатор Глеб Никитин и замгубернатора Андрей Гнеушев.

Галина Шамберина