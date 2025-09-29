Силуанов: налог на игорный бизнес может принести в бюджет около 300 млрд рублей

Введение налога на игорный бизнес для букмекеров в размере 5% от ставки может принести в бюджет около 300 млрд руб. за три года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина отметил, что повышение налога на прибыль букмекеров принесет в бюджет еще около 17 млрд руб. за три года. «Предложенные изменения направлены на повышение прозрачности игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу»,— пояснил господин Силуанов в интервью ТАСС.

Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы внесен в Госдуму. Изменения в налоговой нагрузке букмекерских контор Минфин объясняет тем, что нынешнее положение компаний «не отражает масштабов их оборотов и не учитывает реальный финансовый результат деятельности». Букмекеры, в свою очередь, предупреждают, что повышение обернется расширением нелегального сектора рынка. Доля последнего уже достигла 40%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налог прибыл».