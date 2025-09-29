От сервиса к цифровой инфраструктуре

Рост числа корпоративных сервисов становится источником дополнительных издержек для бизнеса. Разнородные системы требуют отдельных учетных записей, прав доступа, что осложняет интеграцию и увеличивает риски безопасности компаний. По мере роста таких решений усложняются также их контроль и аудит.

Сегодня прослеживается один из главных трендов на рынке корпоративных IT — создание гибкого и адаптивного IT-ландшафта. Комплексные решения, закрывающие эти потребности, становятся ключевым драйвером развития бизнеса. Так, по данным Apple Hills Digital, объем потребления облачных сервисов в РФ в 2024 году достиг 392 млрд руб., показав ежегодный рост в 26%, к 2029 году рынок может вырасти до 801 млрд руб. при среднем годовом росте 21%.

Необходимые решения уже предоставляют отечественные платформы. Так, на рынке работает Yandex B2B Tech (бизнес-группа, которая объединяет виртуальный офис «Яндекс 360» и платформу Yandex Cloud). Спрос на решения и экспертизу бизнес-группы постоянно растет: за первое полугодие 2025 года выручка подразделения выросла на 53% год к году, до 21 млрд руб., обогнав по темпам весь российский рынок корпоративных IT-решений.

Платформенный разворот

Спрос резко сместился от точечной замены к комплексным платформам: бизнесу нужен не набор разрозненных продуктов, а монолитная архитектура. Госсектор уже переводит IT на единые платформы «ГосТех» и «ГосОблако», задавая стандарт «платформенности» для крупных заказчиков, напоминает независимый эксперт в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта Алексей Лерон. Он добавляет, что частный сектор также быстро наращивает использование отечественного ПО и платформ: «Единый реестр российского ПО в 2024 году вырос на 24% — до 24,3 тыс. решений, доля российских решений в управлении финансами предприятий составляет порядка 80%. Это индикатор смещения спроса от жестких западных ERP/ESB/ETL к экосистемным отечественным сервисам». По словам гендиректора хостинг-провайдера RUVDS Никиты Цаплина, рынок цифровых экосистемных подписок за прошлый год вырос более чем на 70%.

Одно из направлений Yandex B2B Tech — «Яндекс 360» — за первое полугодие 2025 года нарастило выручку на 66%, до 8,2 млрд руб. При этом доля крупных компаний среди клиентов «Яндекс 360» выросла на 22% год к году, а объем выручки, которую они принесли, увеличился на 72%. Среди тех, кто за последний год анонсировал переезд на виртуальный офис от «Яндекс 360»,— «Лемана ПРО», «Балтика», МЕГА и другие компании.

По мнению финансового директора «Яндекс 360» Кирилла Вырыпаева, создание интегрированных портфельных решений становится новым стандартом для вендоров. Причина проста: компаниям нужны экосистемы, которые обеспечивают удобство и максимальную безопасность. «Крупные компании не покупают “продукт” — они ищут “решение”. Зачастую их останавливает потенциально сложный процесс миграции на другую платформу, поэтому многие продолжают пользоваться проверенными годами инструментами. Мы видим среди клиентов растущий спрос на расширенное сопровождение и понимаем почему: для критически важных проектов нужна не просто поддержка, а надежное партнерство»,— добавляет господин Вырыпаев.

При этом в компании подчеркивают, что клиентский сервис стал стратегическим приоритетом. Клиенты получают поддержку на всех этапах: от миграции до эксплуатации. Для крупных заказчиков выделяются персональные менеджеры и инженеры, обучение сотрудников проходит с участием экспертов, а техническая поддержка доступна круглосуточно. Такой формат позволяет компаниям запускать сервис в сжатые сроки — от нескольких дней.

С начала года функциональность «Яндекс 360» была значительно расширена: появились «Яндекс Доски», которые помогают командам совместно работать над проектами; новые редакторы документов и таблиц со встроенной нейросетью YandexGPT, а также нейрофункция «Конспект» в сервисах «Телемост» и «Мессенджер», пересказывающая итоги видеовстреч и голосовых звонков. Ее внедрение стало одним из факторов стремительного роста аудитории сервиса — за полугодие она увеличилась на 54%.

«Расширение функциональности улучшает пользовательский опыт клиентов. Виртуальный офис позволяет компаниям использовать единое интегрированное решение вместо подбора отдельных сервисов от разных вендоров, что экономит ресурсы и повышает безопасность. Такой подход делает платформу более привлекательной, повышает среднемесячную аудиторию платящих пользователей и способствует росту нашей доли на рынке»,— поясняет Кирилл Вырыпаев.

В этом году команда «Яндекс 360» также готовит большую технологическую конференцию Yandex Connect, где представит крупные обновления виртуального офиса и ключевые направления развития. Для компаний-участников это станет возможностью первыми увидеть и оценить новые инструменты для совместной работы и познакомиться с технологиями, которые будут помогать бизнесу в ближайшие годы.

В бизнесе всегда облачно

За январь—июнь 2025 года выручка платформы Yandex Cloud увеличилась на 46% и достигла 12,8 млрд руб. «Рост потребления в Yandex Cloud стал результатом последовательной работы. Мы динамично развиваем продуктовый портфель в соответствии с запросами крупных компаний, уделяя особое внимание платформе данных, развитию сервисов ИИ и формированию комплексного подхода и набора инструментов для обеспечения информационной безопасности»,— объясняет операционный директор Yandex Cloud Александр Черников.

Сегодня бизнес заинтересован прежде всего в создании устойчивых IT-продуктов. Рынку нужны платформы, которые дают инструменты разработки, готовые компоненты и технологии для интеграции, высокий уровень безопасности и возможности для быстрой автоматизации. «Облако — основа любой современной цифровой экосистемы, где хранятся данные и проводятся вычисления. В том числе и функционирование нейросетей — все операции производятся на удаленных серверах, а не на устройстве пользователя, и нынешний всплеск интереса к генеративному ИИ выступает значительной точкой роста рынка облачных технологий в целом»,— поясняет Никита Цаплин.

По данным аналитического агентства iKS-Consulting, рынок облачных инфраструктурных сервисов в России в 2024 году увеличился на 36,3%, до 165,6 млрд руб. По итогам 2025 года индустрия может прирасти еще на 25–30%, говорит господин Цаплин. Основные клиенты облачных платформ — банки, финтех- и IT-компании. При этом компаниям необходимы не только базовые инфраструктурные мощности, но и специализированные решения: сервисы для работы с искусственным интеллектом, инструменты информационной безопасности, платформы управления данными и средства для полного цикла разработки. Поэтому Yandex Cloud развивает экосистему технологических сервисов и запускает новые продуктовые направления, которые помогают компаниям становиться более гибкими и инновационными.

В условиях стремительного развития IT-сферы бизнесу все чаще требуются готовые решения для внедрения ИИ в свои процессы. Так, на конференции Yandex Neuro Scale компания представила новую платформу AI Studio, которая теперь позволяет создавать ИИ-агентов без навыков разработки. Это дает возможность компаниям всего за несколько часов и без навыков разработки запускать уникальные ИИ-решения для своего бизнеса. Также на платформе AI Studio была выпущена линейка ИИ-ассистентов для автоматизации работы с ресурсами облака, базами данных и сервисами безопасности платформы, которая снимет до 30% рутинных задач с сотрудников, работающих с облачной инфраструктурой.

Из-за растущего интереса к сервисам Yandex B2B Tech активно развивает партнерскую программу для повышения эффективности своих продуктов. Она насчитывает уже более 950 партнеров, включая интеграторов, реселлеров и разработчиков решений. Так, компания заключила стратегическое соглашение с ГК Softline в рамках продвижения собственных продуктов, а также начала сотрудничество с ГК «Ланит» и ГК «Корус Консалтинг» для развития ИИ-технологий.

Тем не менее российский рынок корпоративных IT-решений остается в стадии трансформации. Компании все еще продолжают адаптироваться к новым условиям: ищут альтернативу ушедшим вендорам, пересматривают архитектуру IT-систем, усиливают безопасность и делают ставку на цифровую независимость.

«По нашим оценкам, во втором полугодии 2025 года рынок продолжит рост. Наиболее динамично будут развиваться такие сегменты, как платформы данных и аналитика, особенно в ритейле, логистике, финтехе и производстве; информационная безопасность — от управления доступами и защиты базовой инфраструктуры до защиты приложений, мониторинга и реагирования на инциденты; искусственный интеллект и автоматизация — решения на базе GenAI и ML, которые позволяют снизить издержки, ускорить бизнес-процессы и повысить качество клиентского сервиса»,— рассказывает господин Черников.

Компании-клиенты уже отмечают рост эффективности от использования ИИ-продуктов Yandex B2B Tech: «Банки.ру» ввела ИИ-ассистента, из-за чего поиск в базе знаний сократился с 1 часа до 1,3 секунды, а Дальневосточная энергетическая компания — голосового помощника на основе Yandex SpeechKit, что помогло автоматизировать обслуживание абонентов более чем на 90%, конверсия обращений превысила 85%. Рост отрасли показывает: клиенты цифровых платформ осознанно вкладываются в устойчивую IT-архитектуру.

Василиса Аксенова