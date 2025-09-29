Школы и детсады Белгорода начали работу в обычном режиме

Основная часть работ по восстановлению электроснабжения Белгорода и Белгородского района завершена. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, без света остается ряд школ и детсадов в облцентре. Тем не менее энергетики обещают подать в них электричество в ближайшие часы, поэтому образовательные учреждения начали работу в привычном режиме.

«Самая большая проблема остается с подачей горячей воды. Но общий объем повреждений мы сможем оценить только в светлое время суток. Поэтому проведу в 11 часов заседание штаба и буду понимать к 12:00 сроки восстановления»,— добавил господин Гладков.

Накануне в результате двух ракетных ударов по Белгороду возникли «достаточно значительные» перебои с электроэнергией. Пострадали три человека, в том числе 17-летний юноша. Вячеслав Гладков отмечал, что может быть нарушено оповещение о ракетной опасности и опасности атаки БПЛА. А также рассказывал, что в местной филармонии после отключения света продолжился концерт, потому что «музыка вечна, как и героизм наших музыкантов».

UPD: глава Белгорода Валентин Демидов в 10:05 заявил, что подача электроэнергии восстановлена для 90% жителей города.

Алина Морозова