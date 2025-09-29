«Возможна формула "мир через обострение"»

Россия готова продолжать диалог с США по украинскому урегулированию. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая в ООН. По словам главы МИД РФ, главное условие — устранение первопричин кризиса. В Кремле между тем сообщили, что предложение Дональда Трампа приехать в Москву по-прежнему в силе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что шансов на мирный сценарий сейчас совсем немного.

Дональд Трамп, несмотря на определенные ожидания, не стал пересматривать, вернее, смягчать свою позицию в отношении России. Газета The Telegraph публикует интересную информацию со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака. На Трампа якобы серьезно повлиял прием у короля Великобритании Карла III и его красочное выступление — вот что значит монархия и традиции.

Есть такое поверье, что у американцев имеется определенный скрытый комплекс на этот счет. Как бы то ни было, на сегодня очень похоже, что ситуация фактически вернулась ко временам Джо Байдена. То есть Запад продолжает вооружать Украину, усиливая давления на Москву. Опять пошли разговоры о разрешении Киеву наносить удары вглубь территории России. И даже о крылатых ракетах Tomahawk.

Разница лишь в том, что теперь за все как бы платит Европа. В связи с этим вновь остро встал вопрос относительно судьбы замороженных российских активов. Это понятно, поскольку кошельки европейцев не бездонны. Деньги нужно откуда-то брать. Кроме того, Трамп в отличие от предшественника прямо провозглашает курс на то, чтобы лишить Кремль нефтяных доходов. Байден не требовал от ЕС отказаться от энергоресурсов с Востока. 47-й президент Соединенных Штатов рассуждает как бизнесмен: есть деньги — идут боевые действия, нет — они прекращаются. Можно на этот счет спорить, но выглядит все это именно таким образом. Плюс мы видим напряженность на границах РФ и НАТО, чего раньше не наблюдалось, по крайней мере, такие случае были редкими.

Что же в итоге? Можно ли говорить о полном крахе переговорного процесса? Или есть надежда? Российское руководство продолжает заявлять о желании его продолжать, однако условия, по сути, не меняются. Украина рассуждает о принуждении России к миру. Разговор идет в первую очередь об оружии и о санкциях. Так что в общем и целом на сегодня «Трамп не наш».

Что касается мира, госсекретарь Марко Рубио высказался традиционно, что все войны когда-нибудь заканчиваются за столом переговоров. Возможна формула «мир через обострение». Это когда ситуация доходит до некой красной черты, но потом стороны хватаются за голову и немедленно договариваются, делят мир. Но не очень в это верится. При том что сейчас военный сценарий является преобладающим.

Что касается отношений России и США без Украины, обращает на себя внимание тот факт, что глава Белого дома до сих пор никак не отреагировал на предложение президента Владимира Путина относительно возобновления диалога по разоружению.

Тем не менее в Кремле заявляют, что приглашение Трампу посетить российскую столицу остается в силе. Мы всегда рады его видеть.

Кремль и МИД продолжают избегать резких оценок, рассуждений о конструктивности нынешнего американского руководства. Тем временем президент США сейчас находится в контакте с Китаем. Там все тоже очень сложно. Но тем не менее налицо желание сторон найти компромиссное решение по причине серьезной зависимости друг от друга в экономическом плане. Что касается России, здесь ситуация принципиально другая, они без нас явно проживут. Мы без них, наверное, тоже.

Дмитрий Дризе