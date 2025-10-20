Сегодня исполняется 56 лет ректору президентской академии РАНХиГС Алексею Комиссарову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Комиссаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Комиссаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист РФ, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман:

— Дорогой Алексей Геннадьевич, поздравляю Вас с днем рождения! Вы всегда удивляете своей целеустремленностью и упорством, и сегодня я искренне желаю Вам, чтобы Вы и дальше неизменно добивались успеха во всех начинаниях и достигали поставленных целей. Очень здорово, что музыка, а особенно саксофон, занимает важное место в Вашей жизни. Уверен, что у нас обязательно будет возможность сыграть дуэтом! Пусть творчество продолжает вдохновлять Вас, становясь источником силы и поддержки. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, оптимизма и отличного настроения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»