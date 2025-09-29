Отопление включили во всех муниципалитетах Свердловской области

Во всех 70 муниципалитетах Свердловской области началась подача теплоснабжения, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Полностью включить теплоснабжение в регионе планируется до начала октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На Среднем Урале работает 97,3% котельных — всего 1328. Тепло дали на 92 млн кв. м жилья (94%) и почти на всех социальных объектах — суммарно на 5763, из них 1121 это школы, 982 — учреждения здравоохранения.

Отопление полностью включено в муниципалитетах, в которых есть централизованное теплоснабжение, а также в четырех, где жилищный фонд к нему не подключен. В остальных подключение происходит поэтапно.

Напомним, к 25 сентября отопление включили в 70% домов и в более чем 91% объектов социальной сферы Свердловской области. В Екатеринбурге отопительный сезон начался 15 сентября.

Ирина Пичурина