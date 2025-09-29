С начала года в Екатеринбурге госпитализировали 56 детей, упавших с окна

За девять неполных месяцев 2025 года в Детскую городскую клиническую больницу №9 в Екатеринбурге доставили 56 детей, которые получили травмы после падения из окон многоквартирных домов, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области с начала года оказали помощь 18 детям, выпавшим из окон — чаще всего это были дети до пяти лет. Один из них упал внутрь квартиры, однако тоже получил серьезные травмы — его удалось спасти, однако нередки случаи летального исхода на месте падения.

Причиной кататравм у малышей всегда является отсутствие безопасной среды дома — им нельзя играть или фотографироваться на подоконнике, а москитная сетка не выдержит вес навалившегося ребенка и не предотвратит падение. Ручки на окнах рекомендуется снять или оборудовать окна специальными запирающими механизмами.

Подростки чаще всего совершают попытку суицида из-за неразделенной любви, проблем в учебе, конфликтов с родителями, под влиянием алкоголя и наркотиков, а также веяний из соцсетей. Медики советуют не пренебрегать плановыми профилактическими осмотрами несовершеннолетних, в ходе которых врачи диагностируют предпосылки к импульсивному поведению и риски суицида.

