Суд назначил дату приговора серийному убийце из Алтайского края

Приговор Виталию Манишину, обвиняемому в убийстве 11 женщин в Алтайском крае, будет оглашен 1 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Сегодня, 29 сентября, он выступил с последним словом, после чего председательствующая в процессе судья Наталья Федорова удалилась в совещательную комнату. Напомним, в прениях сторон гособвинитель запросил для Виталия Манишина 25 лет лишения свободы.

Виталий Манишин обвиняется в убийствах 11 женщин и девушек в период с 1989 по 2000 год. Среди его предполагаемых жертв — пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. По версии следствия, он знакомился с понравившейся девушкой у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал.

В мае 2023 года Виталий Манишин, остававшийся недосягаемым для полиции больше 30 лет, был задержан. По информации следствия, он дал признательные показания по всем инкриминируемым ему эпизодам. Материалы уголовного дела составили 70 томов.

Илья Николаев