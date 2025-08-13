Прокуратура просит посадить на 25 лет серийного убийцу из Алтайского края

25 лет лишения свободы гособвинение запросило для Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин в Алтайском крае в период с 1989-го по 2000 год. В надзорном ведомстве пояснили, что пожизненное лишение свободы не может быть назначено в связи с истечением сроков давности.

Среди предполагаемых жертв Манишина пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. По версии следствия, он знакомился с понравившейся девушкой у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал.

В мае 2023 года Виталий Манишин, остававшийся недосягаемым для полиции больше 30 лет, был задержан. По информации следствия, он дал признательные показания по всем эпизодам дела, материалы которого составили 70 томов. В мае 2024 года расследование было завершено.

Илья Николаев