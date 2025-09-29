Трое детей пострадали при пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 28 сентября пожарные с помощью спасустройств спасли 10 человек из горящей квартиры на втором этаже четырехэтажного дома на улице Коминтерна, сообщили в МЧС Свердловской области. Трое детей пострадали от отравления продуктами горения и были госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. Площадь возгорания составила 20 кв. м — горела квартира на втором этаже. В тушении участвовали 19 пожарных и семь единиц спецтехники. Причины возгорания выясняются.

Напомним, на прошлой неделе, ночью 25 сентября, в Екатеринбурге на ул. Павловская сгорело двухэтажное кафе «Караван». Площадь пожара составила 500 кв. м.

Ирина Пичурина