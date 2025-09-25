На Уралмаше ночью сгорело кафе «Караван»

Ночью 25 сентября в Екатеринбурге на ул. Павловская сгорело двухэтажное кафе «Караван», сообщили в МЧС Свердловской области. Сообщение о возгорании поступило в 3:35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Площадь пожара составила 500 кв. м: сгорела кровля и оказалось повреждено имущество кафе. В тушении участвовали 30 пожарных и девять единиц техники. Огонь локализовали в 4:22, открытое горение удалось ликвидировать в 5:52, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 11:40.

Ранее сотрудники МЧС потушили деревянный амбар на ул. Маневровая в Екатеринбурге. К моменту их прибытия огонь охватил площадь в 450 кв. м.

Ирина Пичурина