Участие Путина в саммите G20 в 2026 году будет зависеть от отношений с США

Представитель президента России в организации «Большой двадцатки» Светлана Лукаш в интервью «РИА Новости» ответила на вопрос о возможности его участия в предстоящем в 2026 году в Майами саммите группы.

«Это (участие в саммите. — «Ъ») будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений, в том числе с США», — сказала шерпа агентству на полях Генассамблеи ООН. Решение будет принимать Владимир Путин, отметила она.

Светлана Лукаш с 2023 года возглавляет Межведомственную комиссию по обеспечению участия РФ в G20. Саммит G20 в следующем году впервые за 20 лет пройдет в США, проведение намечено на 14 и 15 декабря.

В начале сентября президент США Дональд Трамп заявлял, что был бы рад видеть президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами в 2026 году.

Эрнест Филипповский