Песков: гибель людей от метилового спирта в Ленобласти — из ряда вон выходящая трагедия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал гибель людей от суррогатного алкоголя в Ленинградской области «из ряда вон выходящей трагедией», которая послужит поводом для усиления внимания к этой проблеме.

«Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос о необходимости ужесточения законодательства, господин Песков сказал, что в этой сфере уже действуют достаточно строгие законы.

По последним данным, от отравления метиловым спиртом в Ленобласти скончались 19 человек. Ранее Сланцевский суд арестовал двоих продавцов суррогатного алкоголя на месяц и 30 суток. Рассмотрение ходатайств продолжается. Всего задержано 14 фигурантов дела.