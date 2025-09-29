Число погибших при стрельбе по церкви в Мичигане выросло до четырех

Четыре человека погибли, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в штате Мичиган. Об этом сообщает Assosiated Press.

Неизвестный врезался на грузовике Chevy Silverado в здание, а затем открыл огонь по прихожанам. К тому моменту в здании находилось около ста человек. После этого нападавший поджег церковь, здание полностью сгорело.

По информации The New York Post, главный подозреваемый — 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд. Он погиб на месте во время перестрелки с полицией.