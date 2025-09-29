NYP: стрелявший по церкви в Мичигане участвовал в войне в Ираке

Подозреваемый в стрельбе в церкви в Мичигане, участвовал в войне в Ираке, а также служил в морской пехоте США, сообщает The New York Post. Издание называет его имя — Томас Джейкоб Сэнфорд.

40-летний Сэнфорд врезался на своем грузовике Chevy Silverado в здание, а затем открыл огонь по прихожанам на воскресной службе Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Бланк штата Мичиган. На тот момент внутри находилось около сотни прихожан. После этого нападавший поджег церковь, здание полностью сгорело.

Известно о двух погибших и восьми пострадавших. Власти подтвердили NYP, что единственным подозреваемым является Сэнфорд из соседнего города Бертон.

По информации NYP, Томас Джейкоб Сэнфорд погиб через несколько минут после первого звонка в службу 911 во время перестрелки с полицией.