Уголовное дело об афере с квартирой Долиной поступило в суд

Уголовное дело в отношении четырех фигурантов дела об аферы с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной направлено в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Анжела Цырульникова обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Каменецкий и Леонтьев ранее признали свою вину.

По версии следствия, ущерб от действий мошенников превышает 317 млн руб. В него входят хищение денежных средств на сумму более 175 млн руб. и лишение певицы права на квартиру, рыночная стоимость которой превышает 138 млн руб.

Лариса Долина успешно добилась признания сделки по продаже квартиры недействительной. В начале сентября Московский городской суд признал это решение законным, вернув артистке жилье.