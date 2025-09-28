Трамп назвал стрельбу в церкви в Мичигане «очередной атакой на христиан»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой в мормонской церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Мичигане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Cook / Reuters Фото: Rebecca Cook / Reuters

«Похоже, это очередная целенаправленная атака на христиан в Соединенных Штатах,— написал глава государства в Truth Social.— Эта эпидемия насилия в нашей стране должна немедленно прекратиться». По словам Дональда Трампа, расследование возглавляет ФБР.

Стрельба в церкви в городе Гранд-Бланк произошла 28 сентября в 10:25 (17:25 мск). В тот момент в церкви находились более 100 человек. 40-летний мужчина сделал несколько выстрелов и поджег здание.

По данным полиции, погибли двое, еще девять человек пострадали. Открывший стрельбу убит. Пожар потушили через два с половиной часа, здание частично обрушилось.