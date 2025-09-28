Не менее шести человек пострадали при стрельбе в церкви в Мичигане

Несколько человек ранены в результате стрельбы в церкви в городе Гранд-Бланк штата Мичиган, сообщает CNN со ссылкой на заявление полиции. По информации Fox 2, пострадали от шести до восьми человек.

Открывшего стрельбу обезвредили. Не уточняется, задержан он или ликвидирован. Раненых доставляют в больницу. По информации собеседника CNN, среди них есть дети.

Инцидент произошел около 11:00 (18:00 мск). В здании церкви произошел пожар, прихожане были эвакуированы. Полиция призвала жителей избегать этого района. Директор ФБР Кэш Патель пообещал оказать помощь в ликвидации последствий местным властям.