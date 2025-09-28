Правящая партия «Действие и солидарность» лидирует на выборах в Молдавии

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) набирает на парламентских выборах 40,15% голосов. У оппозиционного «Патриотического блока» — 31,34%. Это следует из данных ЦИК после обработки 28,45% протоколов.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

У проевропейского блока «Альтернатива» — 7,45%. Оппозиционная партия «Демократия дома» получает 7,18% голосов.

Голосование завершилось 28 сентября. Явка составила 52%. В выборах приняли участие 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Независимым кандидатам нужно преодолеть порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7%. Всего в парламенте 101 депутатское место. В день выборов ЦИК отстранила оппозиционную партию «Великая Молдова».