Гладков сообщил о повторном обстреле Белгорода

Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Оперативные службы работают на местах. По всему региону объявлена опасность атаки с применением БПЛА.

Вечером 28 сентября Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода и ударе по объекту инфраструктуры со стороны ВСУ. В результате пострадали два человека, возникли перебои в подаче электроэнергии.