Гладков сообщил о повторном обстреле Белгорода
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Оперативные службы работают на местах. По всему региону объявлена опасность атаки с применением БПЛА.
Вечером 28 сентября Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода и ударе по объекту инфраструктуры со стороны ВСУ. В результате пострадали два человека, возникли перебои в подаче электроэнергии.