В Белгороде пострадали два человека при ракетном ударе

Два жителя Белгорода пострадали в результате ракетного обстрела города. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчину с осколочным ранением живота и женщину с баротравмой доставляют в больницу. Информация о последствиях атаки уточняется. Кроме того, ВСУ ударили по объекту инфраструктуры.

«Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные»,— сказал Вячеслав Гладков. Местные подразделения водоканала и больницы перешли на резервные источники питания. В регионе действует ракетная опасность.

По данным Минобороны, 28 сентября в Белгородской области было уничтожено семь беспилотников ВСУ. Еще восемь сбили прошлой ночью. Глава региона сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате атак.