Белград был бы рад, но он Белград

В прошедшей в Белграде выставке вооружений после четырехлетнего перерыва принял участие «Рособоронэкспорт», представивший внушительную экспозицию современной российской техники. В рамках выставки представители РФ провели консультации по оснащению сербских силовиков и технологическому сотрудничеству с местными компаниями. Однако некогда масштабное военно-техническое сотрудничество России и Сербии по-прежнему остается фактически замороженным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О российской военной технике Сербия еще на забыла, но теперь больше ориентируется на продукцию других стран (на фото — китайский беспилотник Wing Loong 3 на выставке в Белграде)

Фото: Darko Vojinovic / AP О российской военной технике Сербия еще на забыла, но теперь больше ориентируется на продукцию других стран (на фото — китайский беспилотник Wing Loong 3 на выставке в Белграде)

Фото: Darko Vojinovic / AP

По официальным данным, в завершившейся 26 сентября 12-й Международной выставке вооружений и военной техники Partner 2025 приняли участие около 200 производителей из более чем 30 стран, включая Россию, Китай, Израиль, Францию и Швейцарию. Присутствовала в Белграде и группа EDGE из ОАЭ, чье оружие незадолго до этого испытывалось на совместных учениях с сербской армией, где были продемонстрированы реактивный дрон-камикадзе Shadow 25 и барражирующий боеприпас Shadow 50 — облегченные аналоги российской «Герани-2» и иранского Shahed 136.

«Рособоронэкспорт», отметившийся в Белграде впервые после 2021 года, привез продукцию «Ростеха»: военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, ударный вертолет Ми-28НЭ, зенитные комплексы «Панцирь-С1М» и «Тор-М2КМ». Для построения эшелонированной ПВО демонстрировались системы С-350Е «Витязь» и «Викинг», для борьбы с дронами — средства радиоэлектронной борьбы «Поле-21». Среди новинок фигурировали танк Т-90МС, противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», широкая линейка беспилотников, включая «Ланцет» и «Куб», и новейшие образцы стрелкового оружия: семейство автоматов АК и снайперская винтовка Чукавина.

Среди прочих иностранных участников выделялись чешские компании Excalibur Army и Aero Vodochody с проектами модернизации сербского авиапарка, китайская NORINCO с новой артиллерией и бронетехникой, израильская Elbit Systems с беспилотными платформами, а также французские Safran и Thales, предложившие авиаоборудование и системы связи. Однако сделок с зарубежными компаниями на Partner 2025 заключено не было: иностранцы ограничились демонстрацией техники и консультациями о возможном сотрудничестве.

В частности, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о намерении обсудить оснащение сербских силовиков российской техникой и технологическое сотрудничество с местными предприятиями.

Отметим, что еще несколько лет назад Россия считалась одним из главных военно-технических партнеров Сербии, поставлявшим Белграду, преимущественно на льготных условиях, советскую и российскую технику. Так, в 2016 году было подписано соглашение о передаче шести истребителей МиГ-29, модернизация которых обошлась Сербии примерно в €180 млн. В 2019-м Белград получил четыре ударных вертолета Ми-35М и два транспортных Ми-17В-5 по контракту стоимостью около €200 млн, а также 10 бронемашин БРДМ-2МС и 30 танков Т-72Б1МС. Наконец, в начале 2020-го в Сербию был поставлен дивизион ЗРПК «Панцирь-С1» (сумма сделки оценивалась в €50–60 млн).

Но после начала СВО военно-техническое сотрудничество с Белградом оказалось фактически заморожено: часть планов по совместным проектам была свернута, а новые закупки — отложены на неопределенный срок. Среди прочих не были реализованы и ранее обсуждавшиеся сделки по ЗРК «Бук-М2Э», дополнительным партиям бронетехники и авиации: сработали санкционные ограничения против России, логистические трудности и осторожная позиция Сербии, которая старается избегать шагов, способных осложнить отношения с ЕС и НАТО. А в мае этого года СВР и МИД России даже обвинили ряд сербских оборонных компаний в поставках артиллерийских боеприпасов на Украину через Чехию, Польшу и Болгарию. Кремль тогда назвал ситуацию «болезненной». В Сербии в ответ сообщили, что с июня приостановлен весь экспорт оружия, а любые будущие контракты должны получить одобрение Совета национальной безопасности.

Выставка Partner 2025, по сути, подтвердила новую реальность: Россия присутствовала на ней уже не в роли ключевого партнера, а в качестве лишь одного из многих участников.

При этом сама Сербия ускоренными темпами развивает собственные беспилотные системы и барражирующие боеприпасы, заимствуя доступные решения у европейских и ближневосточных производителей, что сокращает пространство возможностей для российского экспорта и в этой передовой сфере. На этом фоне прошедшие консультации с «Рособоронэкспортом» выглядят скорее как поддержание канала связи, нежели как реальный шаг вперед.

Дмитрий Сотак