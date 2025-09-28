МЧС предупредило жителей Петербурга об ожидающихся заморозках 29 сентября

В Петербурге снова ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей города предупредили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 29 сентября, на территории Петербурга местами прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил руководитель городского Гидрометцентра Александр Колесов, причиной похолодания станет новый антициклон, который образовался над Финляндией и двигается к Петербургу. По области в ночные часы температура в предстоящие несколько суток будет понижаться до 0…-5 градусов. В Петербурге по ночам понижение температуры воздуха будет наиболее заметно по окраинам города, а в центре очень вероятно до 0…+2 градусов.

Днем ожидается солнце, штиль и максимальный прогрев воздуха до +10…+14 градусов, отметил главный синоптик Петербурга.

Андрей Цедрик