МЧС предупредило жителей Петербурга об ожидающихся заморозках 29 сентября
В Петербурге снова ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей города предупредили в региональном ГУ МЧС.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 29 сентября, на территории Петербурга местами прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов, говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил руководитель городского Гидрометцентра Александр Колесов, причиной похолодания станет новый антициклон, который образовался над Финляндией и двигается к Петербургу. По области в ночные часы температура в предстоящие несколько суток будет понижаться до 0…-5 градусов. В Петербурге по ночам понижение температуры воздуха будет наиболее заметно по окраинам города, а в центре очень вероятно до 0…+2 градусов.
Днем ожидается солнце, штиль и максимальный прогрев воздуха до +10…+14 градусов, отметил главный синоптик Петербурга.