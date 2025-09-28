Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первую полноценную тренировку после травмы. До этого он тренировался индивидуально либо выходил на лед только в специальной форме, исключающей контакты.

Журналистка Кэти Адлер опубликовала в соцсети X видео с тренировки, на котором Овечкин отрабатывает броски по воротам. Хоккеист тренировался без бесконтактной формы.

Александр Овечкин получил травму 18 сентября во время тренировки. Хоккеист пропустил предсезонные матчи, которые прошли 22 и 26 сентября. 27 сентября он впервые тренировался с командой в бесконтактном джерси, сообщала пресс-служба НХЛ.

Тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери рассчитывает, что Овечкин сможет принять участие в двух последних предсезонных матчах 2-го и 4 октября, чтобы подготовиться к началу регулярного чемпионата. Он начнется 8 октября.

В прошлом сезоне Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах — 897. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (894). Предстоящий сезон станет для Александра Овечкина последним по действующему контракту с «Вашингтоном».