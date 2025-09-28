Wildberries & Russ может стать новым владельцем «Рив Гош»

Как стало известно «Ъ», новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» может стать ООО РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ. Договоренность, по словам двух собеседников «Ъ», уже достигнута, согласование условий заняло несколько дней. Сумма сделки неизвестна, но аналитики рынка оценивают бизнес в 5-6 млрд руб.

В пресс-службах Wildberries и «Рив Гош» на вопросы «Ъ» не ответили, отослав к сообщению от 26 сентября. В нем компании объявили о стратегическом партнерстве.

Ранее переговоры о покупке «Рив Гош» вели структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова, но эти переговоры не увенчались успехом. По словам источников, РВБ предложила более выгодные условия, но этот вариант не предполагает дальнейшего участия бывших совладельцев.

